Neve a Livigno 11:55 - Poppea ha diviso l'Italia in due. La nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del Nord ha portato temperature autunnali e temporali anche forti che continueranno almeno per quattro o cinque giorni, in un alternarsi di nubi, piogge e schiarite. Al Sud, invece, continua l'estate. La colonnina di mercurio resta ben oltre i 30 gradi, con sole ovunque. - Poppea ha diviso l'Italia in due. La nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del Nord ha portato temperature autunnali e temporali anche forti che continueranno almeno per quattro o cinque giorni, in un alternarsi di nubi, piogge e schiarite. Al Sud, invece, continua l'estate. La colonnina di mercurio resta ben oltre i 30 gradi, con sole ovunque.

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà alla Toscana e alle altre regioni centrali. Si tratta di una perturbazione atlantica che darà origine a un vortice di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell'Italia per almeno quattro giorni dando origine a tempo instabile e molto variabile. Le temperature sono in netto calo, con valori in molte zone tipicamente autunnali non oltre i 20 gradi. Nubi e venti forti sulla Sardegna.



Il diffuso e progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche che sta interessando il nostro Paese, a partire dal nord Italia per estendersi dalle prime ore di domani a gran parte delle regioni centrali, ha fatto scattare un nuovo avviso di avverse condizioni meteorologiche emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. L’avviso prevede diffuse precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.



Continua l'emergenza uragani negli Usa

A New Orleans sono molte le strade ancora inondate e 150mila residenti sono senza luce. Isaac declassato a depressione tropicale ora sta risalendo la valle del Mississippi portando forti piogge e venti fino a 55 km/h; la sua traiettoria lo porterà ad attraversare l'Arkansas per poi dirigersi tra domani e domenica verso il Missouri e l'Illinois portando ancora piogge abbondanti. L'uragano Kirk si è rinforzato rapidamente nell’Oceano Atlantico diventando di categoria 2 con venti fino a 170 km/h. Si dovrebbe dirigere verso nord-ovest e rimanere confinato nell’Atlantico. Nel Pacifico invece l'uragano Ileana è diventato di categoria 1 con venti fino a 150 km/h e si sta muovendo verso nord ovest non rappresentando quindi un problema per la Bassa California.