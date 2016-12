Milano, litigano per 3 centesimi: 16enne colpisce e manda all'ospedale benzinaio

foto Ansa

- Una lite per tre centesimi di benzina è costata il ricovero in ospedale a un benzinaio egiziano a Milano. Secondo quanto ricostruito, un 16enne si è recato in motorino a un distributore, chiedendo 5 euro di benzina. L'addetto al distributore ne ha versato nel serbatoio tre centesimi in più che il ragazzo non ha voluto dargli. Ne è nata una zuffa e l'egiziano è caduto, battendo violentemente la testa. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale.