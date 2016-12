Meteo, Poppea è arrivata al Nord

foto Meteo.it Correlati Infografica 22:10 - La parte più avanzata della perturbazione, denominata Poppea dalle agenzie di stampa, ha già raggiunto il Nordovest e coinvolgerà gran parte delle regioni settentrionali. Sono in arrivo temporali localmente anche molto forti che interesseranno dapprima il Nord, ma in estensione anche alle altre regioni nel corso dei prossimi giorni. - La parte più avanzata della perturbazione, denominata Poppea dalle agenzie di stampa, ha già raggiunto il Nordovest e coinvolgerà gran parte delle regioni settentrionali. Sono in arrivo temporali localmente anche molto forti che interesseranno dapprima il Nord, ma in estensione anche alle altre regioni nel corso dei prossimi giorni.

Si tratta di una perturbazione atlantica che darà origine a un vortice di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell’Italia per 4 o 5 giorni e ci darà un vero e proprio assaggio di autunno tanto che le temperature caleranno su tutto il nostro Paese anche fino a 10 gradi.



Venerdì forte maltempo al Centronord con piogge e rovesci sparsi, e temporali particolarmente insistenti al Nordest e regioni centrali tirreniche. Un po’ di nubi e venti forti sulla Sardegna, maggiori schiarite al Sud dove insiste il clima estivo con massime fino a 34, 35 gradi. Nel resto del Paese temperature in picchiata con punte massime in molti casi di poco oltre i 20 gradi. In serata temporanea attenuazione dei fenomeni, ma con tendenza a un graduale peggioramento anche al Sud.



Dal bilancio tracciato dalla Coldiretti emerge che nei campi si contano perdite per un miliardo di euro dovute a caldo e siccità. Il 30% dei raccolti nazionali di mais è andato in fumo come il 40% di quelli di soia e forti riduzioni sono previste per la barbabietola da zucchero e per il girasole si prevede un calo del 20%. La produzione di latte dovuto allo stress da afa delle mucche subirà una riduzione del 10%.



Sempre secondo dichiarazioni Coldiretti, le precipitazioni che arriveranno sono importanti per spegnere gli incendi e ripristinare le scorte idriche nei terreni, negli invasi, nei laghi e nei fiumi a secco in vista delle prossime semine e per salvare alcune colture in campo ma arrivano troppo tardi e rischiano di aggravare i danni soprattutto se accompagnate da grandinate, come previsto.



Se la pioggia è intensa infatti i terreni secchi faticano ad assorbire l'acqua che cade con violenza e tende ad allontanarsi per scorrimento con il pericolo di frane e smottamenti mentre la grandine provoca danni irreparabili alle colture in campo.



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche per le diffuse precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Da domattina si prevedono, inoltre, venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.