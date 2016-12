foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 09:03 - Aria fredda e instabile in arrivo dal Nord Atlantico genererà un mulinello di bassa pressione sul Mediterraneo centrale che per qualche giorno porterà un forte peggioramento del tempo, con temporali e calo termico anche di 10 gradi in città come Milano e Firenze. Il contrasto con l'aria calda presente da giorni sul Paese potrà dare origine a temporali di forte intensità, con frequente attività elettrica.

Oggi i primi peggioramenti si vedranno in Piemonte e il brutto tempo si estenderà durante la giornata a Lombardia e Liguria.



Venerdì previsti i temporali più forti, associati a forte raffiche di vento, su nord-est e regioni centrali. Qualche fiocco di neve sulle cime più alte delle Alpi, sopra i 2000 metri.



La situazione

Le nuvole aumenteranno gradualmente al nord con acquazzoni soprattutto nella seconda parte della giornata per l’avvicinarsi di un intenso vortice di bassa pressione che porterà sulle nostre regioni la perturbazione Poppea. Venerdì piogge e temperature più fresche in gran parte del centro-nord. Ci aspetta un fine settimana piuttosto fresco, con l’alternanza di sole e nuvole e numerosi improvvisi temporali dovuti all’insistere sull’Italia del vortice depressionario.



Oggi nuvole in aumento su tutte le regioni settentrionali con rovesci e temporali che nel pomeriggio bagneranno soprattutto Alpi e Piemonte, per poi estendersi in serata anche a Lombardia e Liguria. Un po’ di nuvolosità innocua anche in Toscana e Umbria, prevalenza di cielo sereno invece nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al nord-ovest, dove la colonnina di mercurio rimarrà in generale sotto i 30 gradi; caldo in leggero aumento al contrario al centro-sud, con massime per lo più comprese fra 30 e 35 gradi. Venti per lo più di debole intensità.



Tendenza per i prossimi giorni

Venerdì molte nuvole con temporali sparsi, localmente anche forti, sulle regioni settentrionali. Nuvoloso anche sulle regioni centrali con qualche acquazzone o temporale su Toscana, Umbria e Lazio; in prevalenza bello al Sud. Temperature in sensibile calo al centro-nord e in Sardegna. Anche il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche.