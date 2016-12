Il caldo è finito, oggi arriva il maltempo

foto Meteo.it Correlati Meteo, nel weekend maltempo in arrivo

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 23:24 - L’ottava rimonta dell’anticiclone nord-africano battezzato Cerbero sta determinando su tutta la penisola una breve fase di caldo, ma senza eccessi. Tuttavia, già da questa sera torneranno le nuvole portando qualche temporale al nord in seguito all’avvicinarsi della perturbazione Poppea, che domani determinerà rovesci anche forti su gran parte del Centronord associati a un nuovo calo termico. - L’ottava rimonta dell’anticiclone nord-africano battezzato Cerbero sta determinando su tutta la penisola una breve fase di caldo, ma senza eccessi. Tuttavia, già da questa sera torneranno le nuvole portando qualche temporale al nord in seguito all’avvicinarsi della perturbazione Poppea, che domani determinerà rovesci anche forti su gran parte del Centronord associati a un nuovo calo termico.

I mari

In questi giorni i nostri mari hanno temperature dai 3 ai 5 gradi sopra le medie stagionali. Addirittura, su quelli meridionali si registrano temperature intorno ai 30 gradi, tipiche dei mari tropicali. Questo renderà l’autunno potenzialmente più critico dal punto di vista meteorologico perché l’impatto di eventuali perturbazioni con mari caldi potrebbe dar luogo a fenomeni più frequenti e di maggiore intensità.



Da oggi peggiora

Oggi nuvole e qualche temporale sulle regioni settentrionali con temperature in calo su quelle di nord-ovest per l’arrivo di una perturbazione che domani porterà temporali anche forti su gran parte del Centronord, dove anche le temperature torneranno a scendere, con un calo termico tra i 4 e gli 8 gradi. La perturbazione rimarrà sulla nostra penisola fino all’inizio della prossima settimana portando maltempo in molte zone del Paese.