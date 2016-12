Vatileaks: quattro nuovi indiziati

Il primo filone dell’inchiesta ha portato, il 13 agosto, al rinvio a giudizio dell’ex assistente di camera Paolo Gabriele, il quale andrà sotto processo il 20 settembre insieme al tecnico informatico Claudio Sciarpelletti, accusato di favoreggiamento, ma considerato una figura marginale nella vicenda.

Nella requisitoria del pm vaticano Nicola Picardi venivano citate una ventina di persone udite come testimoni, indicate nel documento solo con delle lettere dell’alfabeto. In questa seconda fase, alcuni testimoni dovranno fornire chiarimenti, come il padre spirituale di Gabriele, al quale il maggiordomo aveva consegnato copia dei documenti e che dice di averli distrutti, dopo aver consigliato a Gabriele di ammettere le proprie responsabilità solo davanti al Santo Padre.

Alta è la probabilità che le indagini si protraggano per mesi, anche perché in ballo ci sono ancora i reati più gravi: delitti contro lo Stato e i poteri dello stesso, vilipendio delle istituzioni, calunnia, diffamazione e inviolabilità dei segreti. Inoltre, l’indagine è aperta anche su coloro che hanno ricevuto i documenti, ai quali potrebbero essere contestati i reati di ricettazione e falsa testimonianza.

Gabriele ha sempre sostenuto di aver agito da solo e di aver dato personalmente i documenti al giornalista Gianluigi Nuzzi, autore del libro Sua Santità, ma la sua posizione non convince. Secondo gli investigatori, al Vaticano ha avuto inizio un consistente lavoro che porterà a ulteriori sviluppi nell’inchiesta e alla celebrazione di un nuovo processo.