Meteo, torna il caldo per due giorni

La situazione in Europa 10:11 - Oggi e domani l’alta pressione dell’Anticlone Nord-Africano tornerà a occupare l’Italia e lo farà per ben l'ottava volta questa estate. Ci regalerà due giornate ovunque belle e piuttosto calde. Già giovedì però torneranno un po' di nuvole e qualche temporale al Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione che fra venerdì e sabato porterà numerosi temporali al Nord e regioni tirreniche. - Oggi e domani l’alta pressione dell’Anticlone Nord-Africano tornerà a occupare l’Italia e lo farà per ben l'ottava volta questa estate. Ci regalerà due giornate ovunque belle e piuttosto calde. Già giovedì però torneranno un po' di nuvole e qualche temporale al Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione che fra venerdì e sabato porterà numerosi temporali al Nord e regioni tirreniche.

Quindi oggi bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, su gran parte dell’Italia; qualche nuvola in più, nelle ore centrali del giorno, solo sulle zone alpine, ma con basso rischio di piogge. Temperature massime in crescita al Centronord, ma comunque in generale nella norma, comprese fra 27 e 33 gradi in gran parte del Paese.



Mercoledì al mattino bello ovunque. Nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole e qualche temporale sulle Alpi, sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Caldo in leggero aumento: massime per lo più comprese fra 28 e 33 gradi, con qualche punta fino a 34-35 gradi.



ITALIA IN EMERGENZA IDRICA CON GRAVI DANNI ALL'AGRICOLTURA

Quest'anno sarà del 65% in meno rispetto all'annata 2011 la produzione di miele proprio a causa del clima torrido e della siccità. Questi i dati dell'Asga, l'associazione degli apicoltori delle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, il raccolto di miele quest'anno è drasticamente ridotto ma secondo i produttori non dovrebbe esserci un aumento dei prezzi per evitare consumo di miele estero. Secondo i dati Coldiretti la vendemmia si preannuncia tra le più contenute e anticipate della storia, con una produzione di buona qualità ma in calo del 10% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.



Per quanto riguarda le coltivazioni a livello nazionale è previsto un calo del 20% per il pomodoro, del 30% per il mais fino a 40% in meno per la soia con forti riduzioni previste anche per la barbabietola da zucchero con quasi il dimezzamento della produzione nelle regioni del Nord e per il girasole meno 20% . Anche gli animali hanno sofferto per le temperature roventi di questa estate e l'Ente Nazionale Protezione Animali e la LAV, Lega Anti Vivisezione chiedono di sospendere la stagione venatoria che sta per aprirsi addirittura con una anticipazione fissata per il prossimo fine settimana.