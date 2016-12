Finito il grande caldo: sole fino a giovedì

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:49 - Oggi si attenua il caldo anche nelle regioni meridionali grazie alle correnti fresche e più secche che seguono i temporali delle ultime ore e che si stanno spingendo verso sud. Le correnti non porteranno piogge, ma metteranno fine al caldo estremo in tutto il Paese. Tra martedì e giovedì, una nuova temporanea rimonta dell’anticiclone nord-africano ci porterà un'altra fase di caldo estivo, ma molto più contenuto rispetto agli ultimi giorni. - Oggi si attenua il caldo anche nelle regioni meridionali grazie alle correnti fresche e più secche che seguono i temporali delle ultime ore e che si stanno spingendo verso sud. Le correnti non porteranno piogge, ma metteranno fine al caldo estremo in tutto il Paese. Tra martedì e giovedì, una nuova temporanea rimonta dell’anticiclone nord-africano ci porterà un'altra fase di caldo estivo, ma molto più contenuto rispetto agli ultimi giorni.

Già per venerdì è infatti previsto l’arrivo di un’altra perturbazione.



Oggi sarà inizialmente nuvoloso su Abruzzo, Molise e buona parte del Sud, ma senza piogge e con tendenza a rapide schiarite. Tempo molto più soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio solo pochi annuvolamenti nei monti fra Sicilia e Calabria, per il resto prevalenza di sole.



Clima ventilato soprattutto al sud dove il Maestrale sarà a tratti intenso, in particolare intorno alla Puglia e sul Canale di Sicilia.



Temperature massime in calo al sud e sul medio Adriatico, in rialzo su gran parte del nord-est e sul medio Tirreno, con valori al di sotto dei 30 gradi al nord e nelle regioni adriatiche. Ma anche altrove difficilmente supereremo i 32-33 gradi: il caldo sarà ovunque più sopportabile.



La Burrasca di fine agosto non pone dunque fine all’estate: dopo il passaggio di questa perturbazione vedremo alternarsi belle giornate di sole ad altre più fresche e instabili, ma l’estate continuerà.



Caldo fine a giovedì

Una nuova temporanea rimonta dell’anticiclone nord-africano riporterà sole e caldo in gran parte dell’Italia con temperature che torneranno a salire al di sopra delle medie stagionali sebbene non si raggiungeranno i valori record di questi giorni (le punte saranno intorno ai 35 gradi, ma non torneremo a toccare i 38-40 gradi). Inoltre questa nuova ondata di caldo durerà poco.



Tendenza per il weekend

Da venerdì una nuova perturbazione potrebbe lambire la nostra penisola portando sicuramente un nuovo ridimensionamento delle temperature. E' ancora presto per fare previsioni attendibili su diffusione e intensità delle eventuali precipitazioni. Gli effetti di tale perturbazione sono attualmente caratterizzati da ampio margine di incertezza.