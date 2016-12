Sciame sismico tra Calabria, Basilicata e Puglia

foto Tgcom24 07:36 - Cinque scosse di terremoto nella notte, tutte a distanza di pochi minuti, sono state registrate dagli strumenti dell'Istituto di Vulcanologia e Geofisica tra la Calabria e la Puglia. La scossa più forte è quella avvenuta sul Pollino a cavallo delle province di Cosenza e Potenza. Nessuna di queste ha superato la magnitudo 3.0, non si segnalano danni. - Cinque scosse di terremoto nella notte, tutte a distanza di pochi minuti, sono state registrate dagli strumenti dell'Istituto di Vulcanologia e Geofisica tra la Calabria e la Puglia. La scossa più forte è quella avvenuta sul Pollino a cavallo delle province di Cosenza e Potenza. Nessuna di queste ha superato la magnitudo 3.0, non si segnalano danni.

Trema il promontorio del Gargano

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 6:42 sul promontorio del Gargano, in provincia di Foggia. Secondo l'Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 11,7 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Carpino, Ischitella, Rodi Garganico e Vico del Gargano. Poche ore prima, sempre sul Gargano, era avvenuto un sisma di magnitudo 2.1.



Terremoto in Lucania avvertito dalla popolazione

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata invece registrata alle 6:30 sull'Appennino lucano, in provincia di Potenza. Secondo gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 9,5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni potentini di Forenza, Maschito e Pietragalla.



Due scosse sul Pollino

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nel pomeriggio di domenica sul Pollino e nella notte, sempre nella stessa zona un altro sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato dagli strumenti scientifici.