La situazione in Europa 21:45 - Si conclude lunedì mattina la fase cruciale del controesodo di agosto su strade e autostrade. In questo weekend, che coincide con la fine delle ferie per la maggior parte degli italiani, la circolazione è stata intensa in particolare sulla direttrice Sud-Nord della costa adriatica e del tratto appenninico, ma anche nelle zone di confine. Nonostante il traffico sostenuto, tuttavia, non si segnalano particolari disagi.

In serata la circolazione si è intensificata soprattutto in direzione delle grandi città. Secondo Assoedilizia rientreranno dalle località di villeggiatura oltre 5,5 milioni di italiani; ma altri, sia pure in numero nettamente più ridotto (il 9% del totale dei vacanzieri), partono. Il movimento complessivo, compreso il pendolarismo turistico, arriva a quota 9 milioni di italiani in viaggio.



"Sulla rete in gestione all'Anas - ha affermato l'Amministratore Unico, Pietro Ciucci - si conferma il maggiore volume di transiti, già riscontrato in fase di esodo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno" con punte di oltre 3 milioni di transiti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, in Lombardia.



Code sul tratto emiliano della A14

La situazione più critica si è registrata sul tratto emiliano-romagnolo della autostrada A14. Attorno alle 18 erano segnalate code a tratti per traffico intenso tra Cattolica e Rimini Nord e tra Forlì e Imola, nel Bolognese. Traffico a fisarmonica e code anche nel tratto appenninico dell'Autosole.