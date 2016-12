Controesodo, oggi il grande rientro nelle città

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

Prosegue il controesodo su strade e autostrade italiane nell'ultimo weekend di agosto. I grandi rientri in città, cominciati già dalle prime ore di questa mattina, si intensificheranno a partire dal tardo pomeriggio e continueranno nella mattinata di lunedì. Code sulla A14 verso nord. Circolazione sostenuta anche in direzione sud, per gli spostamenti dei vacanzieri di fine agosto.

Previsto, nel tardo pomeriggio, un aumento dei volumi di traffico ai trafori del Frejus e del Monte Bianco, sulla strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, sulla E45, in Toscana e in Emilia Romagna, e sulla statale 16 "Adriatica".



Il bollino rosso di oggi viene confermato anche sull'autostrada A3 Salerno Reggio Calabria dalla circolazione molto intensa in direzione nord. Molti vacanzieri che rientrano dalle località turistiche della Calabria, Basilicata e Campania hanno scelto di viaggiare anche nelle ore notturne.



Dal pomeriggio di sabato gli incendi boschivi in Calabria hanno creato ripercussioni sulla normale circolazione. Sono proseguite, anche durante la notte, le attività di spegnimento dei numerosi focolai appiccati all'altezza di Cosenza, nei pressi del km 261 dell'autostrada A3, sulle colline limitrofe al capoluogo di provincia dove è stato necessario l'intervento dei canadair e degli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.



A causa delle precipitazioni di forte intensità in Toscana sulla strada statale 62 "della Cisa" è stato chiuso, per circa mezzora, il tratto stradale all'altezza di Pontremoli (Massa Carrara) a causa dell'allagamento nei pressi di un sottopasso.