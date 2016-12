foto Twitter Correlati Tromba d'aria a Ladispoli: "Barche volavano"

Padova, albero cade su auto:un morto

Nubifragio a Verbania, due feriti 19:53 - Un nubifragio accompagnato da un forte vento si è scatenato su Verbania provocando danni che si prospettano ingenti. Ci sono stati allagamenti (in particolare nella frazione Intra), cadute di alberi, scoperchiature di tetti, blackout, e due donne sono rimaste ferite. Il Comune ha attivato la sala operativa della protezione civile e ha raccomandato alla popolazione di non uscire di casa se non per casi di urgenza. - Un nubifragio accompagnato da un forte vento si è scatenato su Verbania provocando danni che si prospettano ingenti. Ci sono stati allagamenti (in particolare nella frazione Intra), cadute di alberi, scoperchiature di tetti, blackout, e due donne sono rimaste ferite. Il Comune ha attivato la sala operativa della protezione civile e ha raccomandato alla popolazione di non uscire di casa se non per casi di urgenza.

Padova, albero su auto: un morto

Una persona è morta a Padova a causa del maltempo che si è abbattuto sull'intera zona. L'uomo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si trovava nella sua auto quando un albero è caduto a causa delle forti piogge. Colpita in pieno la vettura. Anche la moglie ed il figlio di 7 anni dell'uomo sono rimasti feriti. Sono tutti di nazionalità romena, come la vittima, Romeo Magdici, 30 anni. La famigliola romena risiedeva da qualche tempo nella città euganea.



Verbania, nubifragio fa due feriti

Le due ferite sono turiste ospiti di un campeggio. Una delle due ha riportato la frattura di un braccio, l'altra di due vertebre ma senza interessamento del midollo spinale. Sono state ricoverate a Verbania e a Novara. In poche decine di minuti è caduta una grande quantità d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento e grandine. Molti alberi sono stati abbattuti, sono crollati alcuni muretti e sono volate vie tegole dai tetti. Il paese di Ghiffa, lungo la strada litoranea che porta in Svizzera, è rimasto isolato. Forti temporali anche in Valtellina e Valchiavenna.



Imperia, incendi provocati dai fulmini

Tre incendi sono stati provocati, ieri sera in provincia di Imperia, tra Sanremo e Ventimiglia, per la caduta di alcuni fulmini che hanno preceduto un violento acquazzone. In via Dante a Sanremo, un fulmine ha bruciato la cabina dell'Amaie - la società che gestisce il servizio di erogazione dell'energia elettrica - provocando un blackout; in via Conca Verde a Vallecrosia; a Dolcedo e sopra il cimitero di Ventimiglia, la caduta di altri due fulmini ha provocato altrettanti incendi di sterpaglie. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Ventimiglia e Sanremo sia per gli incendi, che per ascensori bloccati con persone chiuse all'interno. Problemi anche per le linee telefoniche, molte delle quali sono saltate.



Disagi in Toscana per gli allagamenti

Allagamenti in Toscana sull'Autostrada del Sole, tra i caselli di Valdarno e Arezzo, a causa della pioggia di stamani. Nel tratto interessato dal temporale si sono formate code fino a 4 km, calate poi dopo mezzogiorno ad un chilometro. Disagi anche su altre strade della regione. A causa della pioggia c'è stato anche un piccolo incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno dove un'auto ha sbandato per il fondo allagato presso San Miniato (Pisa). Piccoli allagamenti e inondazioni di strade per la pioggia nel Basso Valdarno, a Ponsacco e in Val d'Era, hanno creato qualche disagio alla popolazione ed alla circolazione dei veicoli.



Sardegna, tempesta su gara di canoa: tutti salvi

Sono tutti salvi i 24 canoisti travolti in mare dal maestrale durante una regata che aveva preso il via dal porto di Bosa nonostante la diffida della Guardia Costiera per le avverse condizioni meteo-marine. Le ricerche dei dispersi - inizialmente si era parlato di uno solo - si sono concluse positivamente poco prima delle 14 con il recupero di tre canoisti, due uomini e una donna che erano finiti in mare e avevano perso il contatto con la propria imbarcazione.