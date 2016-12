foto Afp Correlati Celeste riprende la cura

Il giudice: "Rischia la vita" 21:00 - E' tornata a casa la piccola Maria Celeste, la bimba di due anni affetta da atrofia muscolare spinale. Dopo la conclusione della terapia agli Spedali Civili di Brescia, la bimba è tornata a Tessera (Venezia), con mamma e papà. La famiglia resterà in silenzio fino alla prossima udienza, prevista per il 28 agosto, "per non pregiudicare - dice il pediatra Marino Andolina - la decisione finale del giudice Margherita Bortolaso".

La piccola ha passato una notte tranquilla nel reparto di oncoematologia pediatrica. Nella giornata di ieri era stata sottoposta a un'infusione di cellule staminali adulte, dopo il via libera temporaneo arrivato dal Tribunale di Venezia cui i genitori della bambina si erano rivolti per poter riprendere le cure 'compassionevoli'.



A interrompere i trattamenti era stata l'Agenzia italiana per il farmaco a causa di una presunta inadeguatezza della struttura del Civile. Il 4 settembre si attende il pronunciamento del Tar di Brescia sul ricorso depositato dall'ospedale bresciano contro il provvedimento dell'Aifa. E' attesa invece per il 28 agosto la sentenza del Tribunale di Venezia.



Balduzzi: "Questa non è una sperimentazione corretta"

"Dalle ispezioni e dai documenti pervenuti al Ministero, quella prestazione sanitaria non ha i requisiti minimi per poter essere considerata una sperimentazione". Lo ha detto il ministro della Salute Renato Balduzzi riferendosi alla vicenda di Celeste. "Essendoci su questa vicenda più procedimenti giudiziari - ha aggiunto Balduzzi -, il ministero si astiene dal fare ulteriori commenti. L'importante è avere sempre attenzione alle singole persone e proprio per questo riuscire a non dimenticare che l'efficacia medica e scientifica hanno bisogno di procedure di verifica, di validazione. Se no c'è il rischio purtroppo di affidarsi a miraggi. Se sia questo o meno il caso in questione, rispetto a ciò che ci risulta, la situazione è quella che ho appena riassunto".