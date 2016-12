foto Ansa

13:21

- Traffico intenso su strade e autostrade d'Italia fin dalle prime ore del mattino. Sono state dunque confermate le previsioni: bollino rosso per l'intero weekend. Le direttrici prese d'assalto dagli automobilisti per il rientro sono la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli, entrambe in direzione nord. La società Autostrade consiglia a chi è in partenza da Puglia, Molise e Abruzzo di posticipare il viaggio al tardo pomeriggio o alla serata.