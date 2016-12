09:10

- La Burrasca di Fine Agosto tra la fine di oggi e la giornata di domenica porterà piogge e fine del caldo intenso in gran parte del Centronord, con temporali che localmente potrebbero essere anche forti soprattutto in Lombardia e nel Triveneto. Lunedì i venti freschi che seguono la perturbazione raggiungeranno anche le regioni meridionali dove porteranno un'attenuazione del caldo in generale senza piogge.