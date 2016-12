- Primo fine settimana di controesodo su strade e autostrade per i rientri dalle ferie. Per tutto il fine settimana si annunciano possibili disagi su tutta la rete. Al Centronord la situazione sarà resa più difficile dalle condizioni meteo in peggioramento. La circolazione è però favorita dal divieto di transito per i mezzi pesanti in vigore dalle 7,00 alle ore 23,00 di sabato 25 e dalle 7,00 alle 24,00 di domenica 26.

I punti più critici

Traffico in aumento per il flusso dei vacanzieri di ritorno a casa e per quelli, molto meno numerosi, che si sono messi in viaggio ora per una vacanza a fine agosto. Fino a lunedì mattina, segnala l'Anas, saranno possibili rallentamenti e attese superiori alle media su tutta la rete stradale e autostradale, in particolare ai valichi alpini, ai nodi di Genova e di Trieste, sulla direttrice Adriatica e, a sud, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, dove i grandi flussi dei rientri dalle località di villeggiatura, provenienti dalle coste calabra, lucana e campana, fanno prevedere un weekend da bollino rosso.

Code e rallentamenti vengono segnalati in particolare sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A1 Milano-Napoli in direzione Nord. In considerazione della situazione si consiglia per chi fosse diretto da Puglia, Molise e Abruzzo verso Nord, di posticipare le partenze. Nelle prossime ore è previsto traffico con flussi molto elevati. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 23 di oggi e tra le 7 e le 24 di domani.Situazione critica anche sulla A23 e sulla A4. Sono venti i chilometri di coda sulla A23 Udine-Tarvisio e dieci quelli sulla A4 nel tratto Villesse-nodo di Palmanova. Lo rende noto Autovie Venete precisando che la barriera di Trieste Lisert e il nodo di interconnessione con la A4 a Palmanova sono i due punti più congestionati.A causa del traffico intenso dovuto anche al rientro dei vacanzieri francesi è di circa due ore l'attesa prevista per chi si dirige verso la Francia attraverso il traforo del Monte Bianco. La situazione, secondo le previsioni del Geie-Tmb, il raggruppamento italo francese che gestisce il traforo, dovrebbe tornare regolare a partire dalle 21-22 di oggi. Domani sono previsti code superiori ai 30 minuti dalle 16 alle 20. Sul piazzale francese, all'ingresso in Italia, non sono segnalati particolari problemi.