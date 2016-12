Meteo, giorni contati per l'afa, nel weekend arriva la "burrasca" di fine agosto

Oggi al mattino nuvole e qualche temporale in Friuli e Venezia Giulia, in generale bello altrove. Al pomeriggio un po' di nuvole e qualche temporale su Alpi, Piemonte e Appennino Centrale, sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in lieve calo al Nord, in crescita invece al Sud, e comunque ancora in generale comprese fra 32 e 37 gradi con qualche punta fino a 38-40 gradi. Venti di debole intensità, a regime di brezza lungo le coste e nelle valli.



In base al Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, l'allarme-caldo sarà massimo in 14 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona, Viterbo.



Sempre per quanto riguarda il caldo, in base ai dati forniti dal Ministero della Salute, oggi il rischio sarà elevato (livello 2) in 5 città: Ancona, Campobasso, Napoli, Palermo, Venezia.



Caldo record anche sulle Alpi

Le temperature stanno toccando valori molto elevati non solo in pianura ma anche in quota. Basti pensare che sulle Alpi, in questi giorni, si registrano 30 gradi intorno ai 1000 metri d'altitudine. Salendo a 3000 metri si passa a 15 gradi. Ma per arrivare allo zero termico bisogna salire addirittura fino a 4600 metri. Normalmente, durante le ondate estive di caldo, lo zero termico si trova intorno ai 4000-4200 metri. Dati allarmanti, specialmente se si pensa all'elevato rischio scioglimento dei ghiacci. Già dalle prossime ore è previsto però un ridimensionamento di questo caldo record alle alte quote.



Mar mediterraneo con temperature tropicali

Quest'intenso ondata di caldo africano ha fatto ulteriormente aumentare le temperature del Mar Mediterraneo, già molto caldo. In questi giorni sono stati raggiunti i 30 gradi sul Tirreno meridionale: toccati addirittura i 31 gradi in prossimità delle coste tunisine. Per quanto riguarda la temperatura del Tirreno, parliamo di un'anomalia di ben 4 gradi sopra la media. Si tratta di valori paragonabili a quelli dei mari tropicali.



Domani bollino rosso in 17 città

Da domani l'afa portata sull'Italia dall'anticiclone Lucifero determinerà l'allerta caldo in 17 città. Secondo il Ministero della Salute le città da bollino rosso sono: Ancona, Bologna, Brescia Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Allerta 2 (e bollino arancione) su Palermo. Previsti 39 gradi percepiti a Torino, 38 a Latina, 37 a Bologna, Berscia, Firenze, Frosinone e Viterbo.



Previsioni per venerdì 24 agosto

Domani nuvole e qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennino. Un po' di nuvolosità, specie al pomeriggio, anche sulle pianure del Nord; in prevalenza sereno altrove. Temperature senza grandi variazioni: ancora molto caldo.



Con il weekend arriva la burrasca di fine agosto

Il caldo torrido ha i giorni contati. L'Italia dovrà sopportare quest'afa da record fino al prossimo fine settimana. Poi lo scenario cambierà repentinamente. La "burrasca" di fine agosto porterà infatti una diminuzione delle temperature al Centronord con temporali che potranno essere a tratti anche di forte intensità. Al Sud il tempo rimarrà invece ancora bello.



In particolare, domenica mattina pioverà in gran parte del Nord, su Toscana, Umbria e Marche; le precipitazioni più intense interesseranno la Lombardia. Nel pomeriggio piogge sotto forma di temporali in gran parte del Nord e in alcune zone del Centro: i fenomeni più forti al Nordest. Domenica le temperature registreranno una diminuzione anche di 2-6 gradi in gran parte del Centronord. Poi lunedì i venti freschi che seguono la perturbazione scivoleranno lungo la Penisola, determinando un calo termico anche al Sud. Finirà così il caldo intenso in tutta Italia.



Temperature roventi in tutta Europa

L’anticiclone nordafricano sta facendo sentire i suoi effetti in gran parte dell’Europa: temperature massime elevate in molte città del Continente. Ieri a Skopje si sono registrati 39 gradi; 38 gradi a Zagabria e Madrid, 37 a Belgrado e Sarajevo, 36 a Tirana e Budapest. Oggi previste punte fino a 38-40 gradi, oltre che in Italia, anche in Spagna e in gran parte della Penisola Balcanica.