Incendi, l'Italia brucia ancora: solo ieri 39 richieste di intervento aereo

Un incendio sviluppatosi nel comune di Sarego (Vicenza) ha interessato circa quattro ettari di vegetazione spontanea e bosco naturale. Sul luogo i vigili del fuoco di Lonigo, Arzignano e Vicenza hanno domato le fiamme. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 60 anni perché, avendo utilizzato il fuoco per liberare il proprio terreno dalle sterpaglie, ha innescato un incendio con un fronte di alcune decine di metri.

Complice un'estate molto secca, sono tanti gli incendi che stanno interessando tutta Italia e che solo ieri ha portato a 39 richieste di intervento aereo. Il maggior numero di richieste di intervento, 13, è arrivato dalla Campania. A seguire il Lazio con 7 richieste, Sicilia, 4, Abruzzo, Umbria e Calabria, 3 e dalle Marche, 2. Incendi si sono avuti però anche in Basilicata, Molise, Puglia e Toscana. La maggior parte degli incendi divampati sarebbero di origine dolosa.



L'incuria dei boschi fra le maggiori cause degli incendi

L'emergenza incendi avrebbe come causa, fra le altre, l'incuria e l'abbandono del territorio. "Prima - ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, una delle aree più colpite - c'era più gente che si prendeva cura di boschi e campagne. Oggi la terra è abbandonata e in queste condizioni le fiamme si propagano facilmente".



Giocano a guerra simulata e causano rogo, denunciati

Avevano deciso di passare un pomeriggio sulla storica linea Gotica, dove i tedeschi tennero in scacco per mesi le truppe alleate che cercavano di risalire l'Italia, a praticare il loro sport preferito, il SoftAir (la guerra simulata). Per rendere tutto più realistico hanno fatto esplodere un petardo che ha incendiato un bosco. Ora tre giovani, tra loro un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri. Le fiamme hanno distrutto circa due ettari di bosco al Passo del Giogo, tra i comuni di Borgo San Lorenzo e Firenzuola, in provincia di Firenze.