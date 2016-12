foto LaPresse

- L'Agenzia delle Entrate precisa di "non avere alcun potere decisionale sull'eventuale proroga degli adempimenti fiscali per i territori colpiti dal sisma". E, in una nota, evidenzia che come comunicato il 16 agosto 2012, "la tempistica della ripresa delle imposte è contenuta in provvedimenti legislativi". Ieri i sindaci dei paesi colpiti dal terremoto chiedevano una proroga dello stop delle tasse, che scade il 31 agosto.