Afa, l'Italia boccheggia ancora per un po'

foto Meteo.it Correlati Italia nella stretta del caldo 09:56 - La torrida estate africana proseguirà fino a venerdì. Ancora giornate, dunque, con tanto sole e temperature roventi. La morsa dell'afa non risparmia alcuna regione. Da Nord a Sud temperature percepite addirittura oltre i 40 gradi. L’Anticiclone nord-africano continua ad avvolgere la Penisola nel suo abbraccio soffocante. Poi, tra sabato e domenica, lo scenario cambierà con l’arrivo della "Burrasca di Fine Agosto" che porterà nubi e temporali al Nord. - La torrida estate africana proseguirà fino a venerdì. Ancora giornate, dunque, con tanto sole e temperature roventi. La morsa dell'afa non risparmia alcuna regione. Da Nord a Sud temperature percepite addirittura oltre i 40 gradi. L’Anticiclone nord-africano continua ad avvolgere la Penisola nel suo abbraccio soffocante. Poi, tra sabato e domenica, lo scenario cambierà con l’arrivo della "Burrasca di Fine Agosto" che porterà nubi e temporali al Nord.

In gran parte del Centrosud, invece, il tempo rimarrà ancora bello. Lunedì questo fronte atlantico temporalesco inizierà a scivolare verso i Balcani, lasciando dietro di sé freschi e intensi venti di Maestrale, che avranno il merito di abbassare le temperature anche al Centrosud, mettendo così fine al caldo intenso in tutta Italia. Ma l'estate non finirà: assumerà semmai un sapore più "mediterraneo", con fasi di tempo ancora bello ma caldo meno intenso.



PREVISIONE PER OGGI (MERCOLEDI’ 22 AGOSTO). Nella mattinata di oggi bel tempo ovunque. Un po’ di nubi, invece, nel pomeriggio, con qualche breve temporale sulle zone alpine; sempre bello e soleggiato altrove. Temperature elevate e afa intensa in tutta Italia, con caldo già a inizio giornata: massime in generale comprese fra 32 e 38 gradi, con qualche punta fino a sfiorare i 40 gradi. Venti di debole intensità, a regime di brezza lungo le coste e nelle valli.



PREVISIONE PER DOMANI (GIOVEDI’ 23 AGOSTO). Nella giornata di giovedì al mattino bello ovunque. Nel pomeriggio si formeranno un po’ di nuvole su Alpi, Appennino e Piemonte, con isolati temporali sulle zone alpine; sempre bello altrove. Temperature in lieve calo al Nord, caldo in aumento invece al Sud; ancora punte fino a 39-40 gradi.



REGIONI ITALIANE PIU’ CALDE OGGI. Le regioni italiane più calde oggi saranno: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In queste regioni si raggiungeranno temperature di 38-40 gradi.



BOLLINO ROSSO PER OGGI E DOMANI.Oggi, in base al Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, l’allarme-caldo sarà massimo in undici città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino,Verona, Viterbo. Tredici le città a rischio massimo domani: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona, Viterbo.