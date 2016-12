Fiamme da Nord a Sud: un vasto incendio nel Triestino e brucia anche la Costiera amalfitana

- Un incendio è divampato in una vasta area nelle vicinanze di Sistiana (Trieste), raggiungendo la linea ferroviaria Venezia-Trieste e causandone la chiusura. Riaperto invece, dopo una breve interruzione, il raccordo autostradale A4-Trieste in direzione Venezia. Sul posto sono arrivati due elicotteri della Protezione civile, uomini del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e volontari. I treni hanno accumulato un ritardo di oltre tre ore.

La linea ferroviaria Venezia-Trieste è rimasta chiusa nel tratto Monfalcone-Trieste, per il quale sono stati allestiti autobus sostitutivi, mentre è stato riaperto, dopo un blocco temporaneo, il tratto autostradale che va da Sistiana allo svincolo per il raccordo di Monfalcone. Il fuoco ha divorato velocemente una zona boschiva impervia.



Due elicotteri e sessanta uomini contro le fiamme

Per spegnere il vasto rogo sono serviti oltre 60 uomini e due elicotteri della Protezione civile regionale. Le squadre sono in azione nel territorio del Comune di Duino-Aurisina, in località Visogliano. La zona boschiva in fiamme si trovava nelle vicinanze di varie abitazioni. Una casa, dove abita una persona, è stata evacuata per sicurezza, ma le fiamme l'hanno risparmiata. Disattivato un tratto della linea elettrica, ma è stato evitato il black out nella zona interessata attraverso un bypass.

Salerno, brucia la Costiera amalfitana

Non si placano i roghi nel Salernitano. In tutta la provincia, fatta eccezione per la città di Salerno e i territori limitrofi, si sono registrati incendi, soprattutto nelle aree boschive. La Costiera amalfitana non è stata risparmiata dalle fiamme. Nessun danno alle abitazioni. Secondo il Corpo Forestale "le zone più colpite sono state Padula, Positano, Giffoni Valle Piana, Polla e Sarno, mentre a Positano e Sarno i focolai sono stati quasi del tutto domati".

Protezione civile: "Numerose richieste di intervento aereo"

E' proseguito su tutta la Penisola l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato. Secondo la Protezione civile, nelle operazioni di spegnimento di trentaré incendi boschivi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei in supporto alle operazioni svolte dalle squadre a terra su tutto il centro-sud del Paese. Dalla Campania il maggior numero di richieste: dieci. A seguire, sei richieste dal Lazio, quattro dalla Sicilia, tre dall'Umbria e dall'Abruzzo e due dalle Marche. Basilicata, Calabria, Liguria, Puglia e Sardegna hanno inviato una richiesta ciascuna.