Caldo torrido dovunque, cresce l'allarme siccità

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 06:49 - La giornata di oggi, sarà una tra le più calde di tutta l’estate 2012. Siamo entrati nel cuore del caldo torrido. L’afa non sta lasciando scampo ad alcuna regione: temperature roventi da Nord a Sud. In molte zone, le temperature percepite nei prossimi giorni potranno anche superare i 40 gradi. - La giornata di oggi, sarà una tra le più calde di tutta l’estate 2012. Siamo entrati nel cuore del caldo torrido. L’afa non sta lasciando scampo ad alcuna regione: temperature roventi da Nord a Sud. In molte zone, le temperature percepite nei prossimi giorni potranno anche superare i 40 gradi.

L'Anticiclone nord-africano si è impossessato saldamente della nostra Penisola, e continuerà ad avvolgerla col suo abbraccio soffocante fino a venerdì. Soltanto nel fine settimana il caldo inizierà ad attenuarsi al Nord grazie all'arrivo della "Burrasca di Fine Agosto", una perturbazione accompagnata da temporali anche forti sulle zone alpine e al Nordest.



Lunedì questo fronte atlantico temporalesco inizierà a scivolare verso i Balcani, lasciando dietro di sé freschi e intensi venti di Maestrale, che avranno il merito di abbassare le temperature anche al Sud. Ma l'estate non finirà: assumerà semmai un sapore più "mediterraneo", con fasi di tempo ancora bello ma caldo meno intenso.



PREVISIONE PER MERCOLEDI' 22 AGOSTO

Mercoledì in mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Penisola, ma con pochi brevi temporali solo sulle Alpi Centro-Orientali; sempre bello e soleggiato altrove. Temperature elevate e afa intensa in tutta Italia, con caldo già a inizio giornata: massime in generale comprese fra 32 e 36 gradi, con qualche punta fino a sfiorare i 40 gradi. Venti di debole intensità, a regime di brezza lungo le coste e nelle valli.



DISAGIO ANCHE NELLA PROSSIMA NOTTE

Anche nella prossima notte gli italiani dovranno fare i conti con caldo intenso e afa. Basti pensare che, alla mezzanotte di ieri, la colonnina di mercurio segnava ben 29 gradi a Genova e Firenze, 28 a Milano e Napoli, 27 a Palermo. Soltanto all'alba i valori erano scesi a 25 gradi.



REGIONI ITALIANE PIU' CALDE

Le regioni italiane più calde mercoledì saranno: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In queste regioni si raggiungeranno temperature di 38-40 gradi. Oggi la città più calda è stata Firenze, dove alle h. 14.00 si registravano già 38 gradi.



AFA IN CONTINUO AUMENTO

Non solo temperature elevate, ma anche tanta umidità. È questo il “mix esplosivo” che rende opprimente il clima dappertutto in questi giorni. Ieri a Trapani, con una massima di 32 gradi e ben il 65% di umidità, la temperatura percepita è stata di 38 gradi. Stessa temperatura percepita a Torino, dove la colonnina di mercurio registrava 34 gradi con un 50% di umidità. 40% il tasso di umidità a Bolzano e Grosseto dove, rispettivamente, le massime erano di 37 e 36 gradi e le relative temperature percepite di 41 e 40 gradi.



BOLLINO ROSSO PER MERCOLEDI' E GIOVEDI'

Mercoledì di questa settimana, in base al Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, l'allarme-caldo sarà massimo in undici città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona, Viterbo. Dodici le città a rischio massimo giovedì: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Verona, Viterbo.



BOLLINO ARANCIONE PER MERCOLEDI'

Sempre per quanto riguarda il caldo, in base ai dati forniti dal Ministero della Salute, mercoledì il rischio sarà elevato (livello 2) in tre città: Campobasso, Frosinone, Latina.



MAR MEDITERRANEO CON TEMPERATURE TROPICALI

Quest'intenso ondata di caldo africano farà ulteriormente aumentare le temperature del Mar Mediterraneo, già molto caldo. In questi giorni giorni si raggiungeranno i 30 gradi sul Tirreno meridionale, mentre toccheremo i 31 gradi in prossimità delle coste tunisine. Per quanto riguarda la temperatura del Tirreno, parliamo di un'anomalia di ben 4 gradi sopra la media. Si tratta di valori paragonabili a quelli dei mari tropicali.



ALLARME RAGGI UV

Scatta l'allarme-raggi UV. In questi giorni l'indice della radiazione ultravioletta sarà compreso tra 7 (radiazione elevata) e 8 (radiazione molto elevata). I valori della scala ufficiale che misura i raggi UV vanno da 1 (radiazione bassa) a 11 (radiazione estrema).



CALDO RECORD SULLE ALPI

Le temperature toccheranno valori molto elevati non solo in pianura ma anche in quota. Basti pensare che sulle Alpi, in questi giorni, sono previsti 30 gradi intorno ai 1000 metri d'altitudine. Salendo a 3000 metri si passa a 15 gradi. Ma per arrivare allo zero termico bisogna salire addirittura fino a 4600 metri. Normalmente, durante le ondate estive di caldo, lo zero termico si trova intorno ai 4000-4200 metri. Dati allarmanti, specialmente se si pensa all'elevato rischio-scioglimento dei ghiacci.



RISCHIO INCENDI

Si aggrava l'allarme-incendi. Solo nella giornata di ieri i roghi sono stati 127: la regione più colpita è stata la Campania, con 32 incendi. La Protezione Civile invita dunque alla massima allerta, visto che in questi giorni le temperature hanno raggiunto il picco e che non sono previste precipitazioni, almeno fino all'arrivo della "Burrasca di Fine Agosto".