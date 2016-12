Aumentano i furti, le rapine e gli scippi

Nel dettaglio, i dati mettono in luce che i furti nelle abitazioni sono aumentati del 21%, arrivando a quota 205mila. Analoga crescita per le rapine, soprattutto ai negozi, che ammontano a oltre 40mila. E ancora, i borseggi sono stati 134mila, mentre gli scippi, quasi 17.700, sono saliti rispettivamente del 16% e del 24%.

Napoli, Milano e Roma le città con più crimini

Milano è risultata la città con la più alta incidenza di reati in rapporto alla popolazione: 7.360 ogni 100mila abitanti, ed è prima per volumi, seguita da Roma. Napoli è invece al primo posto per le truffe (353 ogni 100 mila abitanti) e per le rapine (270 ogni 100 mila persone), mentre negli scippi è seconda solo a Catania (quasi 100 ogni 100 mila persone) che svetta anche per furti di autovetture. La piaga dei borseggi, infine, colpisce soprattutto Genova, Bologna, Milano e Rimini, mentre le abitazioni più visitate dai ladri sono a Lucca, Pisa e Pavia.