Sole e afa, comincia la settimana più calda

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:33 - Sole e caldo intenso, con temperature fino a 40 gradi, ci terranno compagnia per tutta la settimana, con l’anticiclone nord-africano, ribattezzato dai media "Il Colosso dei Deserti", stabile sulla nostra penisola. Solo nel fine settimana il caldo inizierà ad attenuarsi al nord, quando arriverà la Burrasca di Fine Agosto, una perturbazione accompagnata da temporali anche forti sulle zone alpine. - Sole e caldo intenso, con temperature fino a 40 gradi, ci terranno compagnia per tutta la settimana, con l’anticiclone nord-africano, ribattezzato dai media "Il Colosso dei Deserti", stabile sulla nostra penisola. Solo nel fine settimana il caldo inizierà ad attenuarsi al nord, quando arriverà la Burrasca di Fine Agosto, una perturbazione accompagnata da temporali anche forti sulle zone alpine.

Aria più fresca arriverà negli ultimi giorni del mese anche al sud. Dopo il passaggio della perturbazione ci saranno altre fasi di tempo bello, ma con un caldo meno intenso.



Oggi sarà un'altra giornata di sole in tutta Italia. Soltanto sulle Alpi occidentali, tra pomeriggio e sera, potrà formarsi qualche breve e isolato temporale dovuto al gran calore.



Temperature in ulteriore leggera crescita, con caldo già a inizio giornata, e massime in generale comprese fra 32 e 37 gradi, ma con qualche punta fino ai 40 gradi. Venti sempre deboli, a regime di brezza lungo le coste e nelle valli.





In gran parte del Paese, dopo una giornata di fuoco, ieri a mezzanotte le temperature erano ancora superiori a 25 gradi. A Firenze la temperatura registrata, dopo i 40 gradi del pomeriggio, era ancora di 30 gradi, a Napoli di 29, Milano e Cagliari 28.



Se può consolare, lo scorso anno, nello stesso periodo, l'Italia fu investita da un'ondata di caldo paragonabile a quella di questi giorni. Infatti esattamente un anno fa a Firenze c'erano 40 gradi, a Bologna 39, a Roma e Napoli 38 e a Milano 36. La differenza è che venivamo da un luglio fresco e piovoso con temperature inferiori rispetto al luglio di quest'anno. Il nostro corpo era quindi meno stressato dal caldo.