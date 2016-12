foto Ansa Correlati Grosso incendio a Marina di Grosseto

A fuoco la pineta, le immagini

Le fiamme lambiscono il cimitero di Poggioreale 16:13 - Dal Lazio alla Toscana, dalla Calabria alla Campania, l'Italia va letteralmente a fuoco. Sono decine gli incendi che i vigili del fuoco devono fronteggiare su gran parte della penisola, e che in alcune località hanno anche lambito zone abitate. Coldiretti avverte: il grande caldo di questi giorni aumenta in maniera esponenziale il rischio. E infatti i roghi sono raddoppiati rispetto a un anno fa. - Dal Lazio alla Toscana, dalla Calabria alla Campania, l'Italia va letteralmente a fuoco. Sono decine gli incendi che i vigili del fuoco devono fronteggiare su gran parte della penisola, e che in alcune località hanno anche lambito zone abitate. Coldiretti avverte: il grande caldo di questi giorni aumenta in maniera esponenziale il rischio. E infatti i roghi sono raddoppiati rispetto a un anno fa.

Massa Carrara, le fiamme lambiscono alcune case

Paura questa mattina a Cariparola, una frazione del comune di Fosdinovo (Massa Carrara), dove le fiamme hanno attaccato un bosco non lontano da alcune abitazioni. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco sono arrivati i volontari della Protezione civile della Liguria. Le fiamme, comunque, sono state presto circoscritte e non hanno causato danni alle persone. In fumo circa un ettaro di bosco.



Altri incendi si segnalano nel Pisano, in particolare a Saline di Volterra, ma anche qui il pronto intervento dei pompieri ha impedito che si propagassero su una superficie più vasta.



Lazio, la provincia di Frosinone l'area più colpita

Sono trenta gli ettari dell'oasi naturale della Selva di Paliano, nel Frusinate, che sono stati devastati dalle fiamme. L'incendio di ieri pomeriggio, spento dopo diverse ore di duro lavoro, ha causato danni ingenti, anche ad alcune strutture. Un rogo, con tutta probabilità di origine dolosa, che ha colpito una delle aree naturali più importanti d'Italia, di recente acquisita in parte dalla Regione Lazio e da poco riaperta al pubblico dopo un periodo di difficoltà.



L'incendio, domato solo a tarda sera, lascia una grave ferita in una delle aree verdi più gettonate del turismo laziale. Un'ampia zona del parco uccelli più grande d'Italia è stata incenerita dal fuoco proprio in un periodo in cui l'oasi naturale si stava rilanciando a livello regionale e nazionale. E solo l'intervento di vigili del fuoco, volontari della protezione civile e agenti della Forestale ha evitato che il bilancio diventasse ancor più pesante. Intanto anche oggi sono divampati focolai in diversi centri del Frusinate. In Ciociaria l'estate di fuoco non finisce.



Vesuvio, fiamme nel parco nazionale

Ancora fiamme nel parco nazionale del Vesuvio, dove un elicottero dell'antincendio boschivo regionale sta operando da questa mattina nella zona del Carcavone a Pollena Trocchia (Napoli), una località inserita nelle aree protette e interessata da un ampio rogo già nei giorni scorsi.



Si tratta proprio di una ripresa dell'incendio sviluppatosi a metà di questa settimana. "Le fiamme - dicono dalla sede dell'Aib regionale di Torre del Greco - sono riprese a causa anche del vento che spira sulla zona. L'area interessata è impervia e di difficile accesso per i mezzi di terra, quindi le operazioni di bonifica sono estremamente complicate. Siamo impegnati in più zone, con un mezzo nazionale Ericsson e un elicottero regionale nella zona del Faito a Castellammare di Stabia mentre un incendio di grosse dimensioni è in corso nella zona dei Camaldoli a Napoli".



Napoli, fiamme nel cimitero di Poggioreale

Sta creando forti difficoltà il vasto incendio che si è sviluppato a ridosso del cimitero di Poggioreale e che ora sta coinvolgendo anche la parte interna. Secondo quanto confermano i vigili del fuoco, le fiamme stanno interessando alberi e arbusti lungo i viali. Al momento non sono intaccate tombe e cappelle cimiteriali. Dal momento che sono tantissimi gli incendi che stanno interessando la città e la provincia, i vigili del fuoco stanno chiedendo supporto anche ai comandi delle altre province.



Napoli, fiamme in una fabbrica di detersivi

Grosso incendio nel Napoletano, ad Afragola, dove le fiamme sono scoppiate nella fabbrica di detersivi "Tergi". A causa del tipo di materiale, una vasta area circostante è stata interessata da una forte presenza di fumo: numerose le segnalazioni dei cittadini. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.



Acerra, a fuoco rifiuti nell'impianto smaltimento

Le fiamme sono arrivate anche all'interno dell'impianto Cdr di Acerra (Napoli): in fiamme 3mila balle di rifiuti tritovagliati che dovevano essere trasferiti all'adiacente termovalorizzatore. Indagini dei carabinieri sono in corso ma dai primi accertamenti sembra si tratti di un incendio di natura dolosa. Le fiamme sono scoppiate, la scorsa notte, poco prima della mezzanotte: ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco.



Roghi a Terni, strade chiuse

E' ancora chiusa al traffico la strada Valnerina, tra il bivio di Papigno e quello di Montefranco, per un vasto e violento incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella zona. Sul posto sono sempre al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e personale della forestale, della Protezione civile e della Comunità montana. In azione anche i mezzi aerei. Ancora critica la situazione anche nei pressi di Buonacquisto, sempre a causa delle fiamme che hanno interessato un bosco, dove rimane chiusa la strada provinciale.



Calabria, roghi nel parco della Sila

Tre canadair sono al lavoro sui boschi del Parco nazionale della Sila per spegnere un incendio divampato ieri e che ha già distrutto diversi ettari di superficie di boschi. Le fiamme si sono sviluppate nel territorio del comune Longobucco, in direzione di Lorica, una delle località turistiche più note della zona. Già ieri sono intervenuti i mezzi aerei e con l'azione dei canadair di oggi la situazione viene definita in netto miglioramento dalla protezione civile.



Coldiretti: con Lucifero incendi raddoppiati

"L'arrivo di Lucifero con il caldo torrido e la siccità infiamma l'Italia con più del doppio (+104%) delle superfici di terreno andate a fuoco rispetto allo scorso anno". E' quanto afferma Coldiretti nel sottolineare che "è scoppiato in media circa un incendio all'ora per un totale di 5375 incendi boschivi dall'inizio dell'anno a metà agosto sulla base dei dati del Corpo Forestale".



"A rischio - sottolinea la Coldiretti - c'è un patrimonio di oltre 10 milioni e 400mila ettari di superficie forestale che negli ultimi 20 anni è aumentata di circa il 20% ma il fuoco colpisce anche le coltivazioni agricole aggravando il bilancio dei danni del caldo e della siccità che hanno provocato perdite stimate dalla Coldiretti in un miliardo all'agricoltura italiana. I 12 miliardi di alberi che coprono oltre un terzo della superficie nazionale (35 per cento) costituiscono - precisa la Coldiretti - il polmone verde dell' Italia con circa 200 alberi per ogni italiano".



"Accanto ai tanti casi di incendi dolosi contro i quali per rafforzare gli ottimi risultati delle forze dell'ordine sono chiamati a vigilare anche i cittadini, sono però numerosi i roghi provocati da comportamenti inconsapevolmente scorretti. Per aiutare i milioni di italiani a trascorrere il tempo libero all'aria aperta con festosi picnic e le tradizionali grigliate senza rischiare la sicurezza personale e il patrimonio ambientale la Coldiretti ha elaborato il vademecum salva boschi".



"La prima regola per evitare l'insorgenza di un incendio nel bosco è quella - afferma la Coldiretti - di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde".



"Soprattutto nelle campagne - precisa la Coldiretti - non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si e' scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre - continua la Coldiretti - non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente".



"Nel caso in cui venga avvistato un incendio - consiglia la Coldiretti - non prendere iniziative autonome, ma occorre mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili a partire dal Corpo forestale (1515) o dai vigili del fuoco (115). Dal momento che - conclude la Coldiretti - un elevato numero degli incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali".