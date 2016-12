foto Ansa Correlati A rischio le vacanze dei bimbi di Chernobyl 19:17 - Nel caso WindJet è "fondamentale tutelare i diritti dei passeggeri". Parola dell'Enac che, auspicando una veloce e positiva conclusione della vicenda, chiede alla compagnia di onorare gli impegni presi con i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto con la società, e quindi che venga indennizzato chi è stato costretto a volare con altri vettori. Questo, dicono all'Enac, sia se l'attuale società continuerà a operare, sia che nasca una newco. - Nel caso WindJet è "fondamentale tutelare i diritti dei passeggeri". Parola dell'Enac che, auspicando una veloce e positiva conclusione della vicenda, chiede alla compagnia di onorare gli impegni presi con i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto con la società, e quindi che venga indennizzato chi è stato costretto a volare con altri vettori. Questo, dicono all'Enac, sia se l'attuale società continuerà a operare, sia che nasca una newco.

Proseguire l'attività o finire commissariati: è questo il bivio di fronte al quale si trova dunque oggi Windjet. Il presidente della linea aerea in difficoltà, Nino Pulvirenti, assicura che entro mercoledì solleverà il velo sul futuro della compagnia low-cost siciliana.



"Nei primi giorni della prossima settimana, entro mercoledì, credo che diremo chiaramente quali sono le strade: o riprendere l'attività attraverso anche una nuova società oppure accettare la proposta del governo, che è quella di ricorrere alla legge Prodi bis", ha detto a margine della presentazione dei nuovi sponsor della squadra di calcio del Catania, di cui è presidente.



Poteva essere l'occasione per togliersi qualche sasso dalla scarpa, ma Pulvirenti ha preferito prendere altro tempo: "Un giorno si capirà cosa è successo veramente. Non mi va di fare il gradasso come ha fatto qualcun altro prima di entrare a parlare al tavolo ministeriale", ha spiegato senza chiamare nessuno in causa, ma dopo che l'amministratore delegato di Alitalia, Andrea Ragnetti, proprio entrando al tavolo allo Sviluppo Economico del 14 agosto, aveva chiuso definitivamente la porta a un possibile accordo per rilevare Windjet. "Facciamo parlare le carte. Fra qualche periodo si saprà esattamente cose è successo, chi ha le responsabilità e chi deve pagare per quello che è successo", ha insistito Pulvirenti.



Senza più aerei, con la licenza sospesa, con l'annuncio ai 504 dipendenti dell'avvio della cassa integrazione e con un debito che si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro, la low-cost ha bisogno di un partner che la faccia rinascere. "Abbiamo l'obbligo di cercare di portare avanti un progetto. Ci siamo presi qualche giorno di tempo rispetto alla proposta del ministro di attingere alla Prodi bis, la legge che prevede il commissariamento dell'azienda perché credo che abbiamo delle alternative, però non abbiamo molto tempo a disposizione", ha spiegato Pulvirenti, secondo cui "la cosa più importante in questo momento è salvaguardare il più possibile i posti di lavoro e soprattutto non creare disagi ai passeggeri".



Sulla stessa linea anche l'Enac che, auspicando una soluzione che avvenga "in breve tempo e positivamente", sottolinea come resti "fondamentale" la tutela di chi vola, sia che l'attuale società continui a operare o che venga creata una new company.



Resta l'ottimismo del presidente per il futuro. Windjet non è una storia già chiusa, o perlomeno "mi auguro di no per il bene della Sicilia. Io - ha concluso Pulvirenti - faccio l'imprenditore, non il filantropo, però credo che l'azienda sia importante per il territorio. Speriamo di riuscire a trovare una soluzione che permetta all'azienda di continuare a lavorare".