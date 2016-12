foto LaPresse

16:27

- Un ghanese di 24 anni è annegato nel fiume Secchia a San Michele dei Mucchietti, una frazione di Sassuolo, nel Modenese. Il giovane si trovava con amici sul greto del fiume e si è tuffato per un bagno ma poi, forse per un malore, non è più riuscito a riemergere. Sul posto sono intervenuti il 118, i sommozzatori dei vigili del fuoco, per il recupero del corpo, e la polizia municipale.