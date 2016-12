Meteo, l'Italia nella morsa del caldo tropicale

foto Meteo.it Correlati Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo tropicale

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 21:27 - Questa settima ondata di caldo generata dall’Anticiclone nord-africano sarà la più intensa, estesa e duratura di tutta l'estate 2012. Aria molto calda proveniente dall’Algeria sta infatti risalendo verso Nord, andando a toccare non soltanto l'Italia ma anche molti Paesi dell'Europa centrale. L'ondata di caldo si protrarrà per tutta la prossima settimana. Il picco dell'afa tra martedì e venerdì. - Questa settima ondata di caldo generata dall’Anticiclone nord-africano sarà la più intensa, estesa e duratura di tutta l'estate 2012. Aria molto calda proveniente dall’Algeria sta infatti risalendo verso Nord, andando a toccare non soltanto l'Italia ma anche molti Paesi dell'Europa centrale. L'ondata di caldo si protrarrà per tutta la prossima settimana. Il picco dell'afa tra martedì e venerdì.

Poi, negli ultimi giorni del mese, aria fresca proveniente dal Nord Europa regalerà sollievo a tutte le nostre regioni, portando piogge al Nord e una rinfrescata in tutto il Paese: si tratta della "burrasca di fine agosto". Dopo il passaggio di questa perturbazione atlantica, vivremo nuove fasi di tempo bello ma con caldo decisamente meno intenso.



PREVISIONI PER OGGI (SABATO 18 AGOSTO) Oggi avremo bel tempo in tutta Italia, con prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Caldo e afa in ulteriore, graduale aumento, con massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi; punte fino a 37-38 gradi. Venti deboli o del tutto assenti, con gradevoli brezze lungo le coste.



PREVISIONI PER DOMANI (DOMENICA 19 AGOSTO) Quella di domani sarà una bella giornata di sole in tutta Italia. Temperature senza grandi variazioni. Il caldo resterà intenso e afoso soprattutto nelle grandi città: massime in generale comprese fra 32 e 38 gradi. Venti deboli; gradevoli brezze lungo le coste.



TENDENZA L'Anticiclone nord-africano si sta rinforzando sull'Italia per la settima volta in questa estate 2012, dando inizio a una nuova ondata di caldo. Le temperature continueranno a salire superando i 32 gradi in tutta Italia. L’apice di afa e umidità si toccherà tra martedì e venerdì della prossima settimana, con massime prossime ai 40 gradi da Nord a Sud e temperature percepite anche oltre i 40 gradi. Nell'ultima settimana del mese, poi, aria fresca proveniente dal Nord Europa porterà un brusco calo delle temperature: i valori rientreranno così nelle medie stagionali. Fino a sabato 25 agosto il tempo si manterrà comunque stabile con prevalenza di sole e un po' di nuvolosità in transito sulle Alpi ma con scarso rischio di temporali.



APICE DEL CALDO L’apice del caldo e dell’afa si toccherà tra martedì e venerdì della prossima settimana. Nel corso di queste giornate le massime al Centronord potranno toccare i 40 gradi. A causa degli elevati tassi di umidità, le temperature percepite supereranno i 40 gradi non soltanto al Sud ma anche in molte zone del Centronord (in particolare, temperature percepite fino a 41 gradi al Centronord e fino a 42 gradi al Sud e nelle Isole).



BOLLINO ROSSO PER OGGI Oggi scatta l'allarme-caldo in 7 città. Secondo il Bollettino emesso dal Ministero della Salute, il livello di allerta è massimo a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Palermo e Roma.



MAR MEDITERRANEO CON TEMPERATURE TROPICALI La nuova, intensa ondata di caldo che sta interessando l'Italia farà ulteriormente aumentare le temperature del Mar Mediterraneo, già molto caldo. La prossima settimana si sfioreranno i 30 gradi sul Tirreno meridionale, mentre raggiungeremo i 31 gradi in prossimità delle coste tunisine. Si tratta di valori paragonabili a quelli dei mari tropicali. In particolare, secondo i dati Nooa (National Oceanic and Atmospheric Administration), in questo momento la temperatura del Mar dei Caraibi oscilla tra 30 e 32 gradi.



ALLARME RAGGI UV Scatta l’allarme-raggi UV. Nei prossimi giorni l’indice della radiazione ultravioletta sarà compreso tra 7 (radiazione elevata) e 8 (radiazione molto elevata). I valori della scala ufficiale che misura i raggi UV vanno da 1 (radiazione bassa) a 11 (radiazione estrema).



"BURRASCA DI FINE AGOSTO" Nell'ultima settimana del mese arriverà la "burrasca di fine agosto", una perturbazione atlantica che porterà aria fresca dal Nord Europa con piogge al Nord e un'attenuazione del caldo in tutta Italia. Questa “burrasca di fine agosto” non determinerà però la fine dell’estate: in seguito avremo infatti ancora belle giornate di sole, sebbene con caldo meno intenso.