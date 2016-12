- Tempo in generale bello, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e appena qualche nuvola in più su Alpi, Appennino e, specie al mattino, anche pianure di Piemonte e Lombardia. Caldo e afa in ulteriore graduale aumento, con massime in generale comprese fra 30 e 35 e qualche punta anche di 36-37 gradi. Venti deboli o del tutto assenti, con gradevoli brezze lungo le coste e nelle valli. Fine settimana bello e soleggiato in tutta Italia.

Tendenza per la prossima settimana

Fino alla fine della prossima settimana l’alta pressione dell’Anticiclone NordAfricano ci regalerà tanto sole e caldo intenso, con il caldo che raggiungerà l’apice fra martedì e giovedì della prossima settimana quando in alcune località si toccheranno anche 40 gradi. Questo Anticiclone Nord Africano si trascina dietro aria rovente dai deserti di Algeria e Marocco, dove nelle ore centrali del giorno si registrano temperature comprese tra 40 e 45 gradi.

Apice del caldo

Questa nuova ondata di caldo toccherà il suo apice tra martedì e mercoledì prossimi quando le temperature oscilleranno tra 32 e 40 gradi, ma a causa degli elevati tassi di umidità le temperature percepite potranno toccare i 41-42 gradi (non solo al Centrosud ma anche al Nord). Il caldo resterà opprimente fino al 24-25 del mese e sarà accompagnato da una prevalenza di bel tempo.

Burrasca di fine agosto

Nell’ultima settimana del mese arriverà la “burrasca di fine agosto”: un’intensa perturbazione accompagnata da aria fresca dal Nord Europa che porterà sull’Italia un po’ di piogge soprattutto al Nord e una bella rinfrescata, dando avvio a una fase di tempo più instabile.

Attenzione alla radiazione ultravioletta

Nei prossimi giorni avremo una radiazione UV compresa tra 7 e 8 in scala che arriva a 11, radiazione valutata da elevata a molto elevata.

Mari caldi

Anche i mari stanno diventando sempre più caldi: all’inizio della prossima settimana la temperatura delle acque del Tirreno meridionale potrebbe raggiungere i 30°C, temperature praticamente tropicali.

Allarme siccità

Il caldo torrido e l’assenza di piogge significative per altri 8-10 giorni aggraveranno ulteriormente la già critica situazione della siccità che da mesi sta flagellando le nostre regioni. Ingenti danni all'agricoltura che sta facendo i conti con la più grave siccità degli ultimi dieci anni. Ammontano almeno un miliardo i danni finora subiti e molte regioni hanno dichiarato lo stato di calamità. Si contano tagli della produzioni che a livello nazionale vanno dal -20% per il pomodoro al -30% per il mais, fino al -40% per la soia. Forti riduzioni sono previste anche per la barbabietola da zucchero con quasi il dimezzamento della produzione nelle regioni del Nord e per il girasole si arriva a -20%.

Anche la vendemmia si preannuncia una delle più contenute dell'ultimo secolo anche se di buona qualità. Gli animali patiscono temperature levate tanto che le mucche hanno prodotto in media dal 10 al 20% di latte in meno con punte che arrivano anche al -50% nei giorni più roventi. L'afa e le temperature hanno tolto l'appetito anche ai maiali che stanno consumando fino al 40% in meno della consueta razione giornaliera di 3,5 chili di mangime e con un conseguente, sostanziale calo dell'accrescimento. Anche le galline producono meno uova e le api non riescono a prendere il polline e il nettare mettendo a rischio la produzione di miele.