foto LaPresse

20:28

- Questa la combinazione vincente dell'estrazione odierna (n. 98) del Superenalotto: 38 39 46 74 85 89. Numero Jolly: 82. Superstar: 21. Nessuno ha azzeccato né il 6 né il 5+. Tre i 5 ai quali vanno ciascuno 81.379,16 euro. Per la categoria Superstar due i 4 Stella ai quali vanno ciascuno 50.732 euro. Il jackpot in palio per la prossima estrazione è di 9,4 milioni di euro.