foto Da video

11:19

- Un gruppo di attivisti No Tav ha lanciato sassi e petardi contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte, in valle di Susa. I manifestanti sono stati allontanati con il getto di un idrante. In altri punti dell'area di cantiere, rende noto la Questura, i No Tav hanno danneggiato un pannello in cemento e tagliato un pezzo della recinzione in filo spinato.