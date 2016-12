Meteo, dopo Ferragosto torna l'incubo afa

foto Meteo.it Correlati Dopo Ferragosto, torna il caldo afoso

La situazione in Europa 09:51 - Proprio a partire da oggi e per circa una decina di giorni l'alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà l'Italia garantendo bel tempo e una nuova ondata di caldo intenso. Oggi un po' di nuvole, comunque alternate a sprazzi di sole, sulle zone alpine, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più nelle ore centrali del giorno sull’Appennino. - Proprio a partire da oggi e per circa una decina di giorni l'alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà l'Italia garantendo bel tempo e una nuova ondata di caldo intenso. Oggi un po' di nuvole, comunque alternate a sprazzi di sole, sulle zone alpine, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più nelle ore centrali del giorno sull’Appennino.

Caldo e afa in aumento, con massime in generale comprese fra 28 e 34 e qualche punta anche di 35-36 gradi nelle zone interne del Centrosud. Venti deboli o del tutto assenti, con piacevoli brezze lungo le coste e nelle valli.



Previsione per giovedì e venerdì

Già tra giovedì e venerdì saranno molte le regioni in cui supereremo i 35 gradi: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.



A inizio settimana, il picco del caldo

Questa nuova ondata di caldo toccherà il suo apice all’inizio della prossima settimana (giorni tra il 20 e il 23 agosto) quando le temperature oscilleranno tra 32 e 40°C; ma il caldo resterà opprimente fino al 24-25 del mese e sarà accompagnato da una prevalenza di bel tempo.



Proprio il caldo torrido e l’assenza di piogge significative per altri 8-10 giorni aggraveranno ulteriormente la già critica situazione della siccità che da mesi sta flagellando le nostre regioni.



Burrasca di fine agosto

Nell’ultima settimana del mese la “burrasca di fine agosto” porterà piogge, vento e fresco in gran parte della Penisola, che non porrà fine all’estate ma aprirà la strada a una fase decisamente più instabile.