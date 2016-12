foto LaPresse

07:46

- Una donna disabile di 76 anni è morta dopo che nel suo appartamento è scoppiato un incendio. E' avvenuto nella tarda serata di martedì a Milano. L'anziana viveva con il marito e la figlia: mentre l'uomo è riuscito a uscire in tempo dall'abitazione e la figlia ha trovato rifugio sul terrazzo, per la 76enne non c'è stato niente da fare.