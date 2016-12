foto LaPresse

20:00

- Per quasi 20 chilometri ha marciato con la sua auto contromano sull'autostrada A14 Taranto-Bologna e solamente l'abilità degli altri automobilisti ha evitato una strage. Protagonista della vicenda un uomo di 83 anni: dopo essersi immesso in autostrada, all'altezza di Gioia del Colle (Bari) l'anziano avrebbe imboccato l'uscita sbagliata, ritrovandosi a viaggiare controsenso. Fermato dalla polizia, l'uomo è apparso in stato confusionale.