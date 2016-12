foto Ansa

14:51

- "Il dossier con WindJet non si può riaprire: francamente con loro penso che non ci sia nessuna possibilità di riprendere un dialogo". Così l'amministratore delegato dell'Alitalia, Andrea Ragnetti, entrando al ministero dello Sviluppo Economico per il vertice sulle sorti della compagnia aerea low cost. "Operiamo in perdita - ha sottolineato - i costi che non recuperiamo per fare riprotezione con voli speciali sono di 80mila euro al giorno".