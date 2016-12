Meteo, ultimo giorno di tregua dall'afa

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per Ferragosto

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 19:11 - Siamo alle porte di una nuova e lunga ondata di caldo e afa che inizierà proprio dal giorno di Ferragosto, quando la settima rimonta dell’Anticiclone Nord Africano riporterà tanto sole da Nord a Sud a soprattutto tanto caldo, che durerà almeno fino a metà della prossima settimana. - Siamo alle porte di una nuova e lunga ondata di caldo e afa che inizierà proprio dal giorno di Ferragosto, quando la settima rimonta dell’Anticiclone Nord Africano riporterà tanto sole da Nord a Sud a soprattutto tanto caldo, che durerà almeno fino a metà della prossima settimana.

Possiamo parlare di estate da record perchè negli ultimi 10-15 anni le ondate di caldo estivo sono state mediamente 3-4; l'anno con più ondate di caldo è stato il 2009 con 5 ondate, nel 2012 invece siamo già a 7.



FERRAGOSTO

La giornata di mercoledì (Ferragosto) vedrà una prevalenza di bel tempo sull'Italia con appena qualche nuvola innocua sulle Alpi e lungo l'Appennino ma con basso rischio di piogge. Caldo e afa in aumento, con massime in generale comprese fra 28 e 34 e qualche punta anche di 35-36 gradi nelle zone interne del Centrosud.



TRA GIOVEDI' E VENERDI'

Già tra giovedì e venerdì saranno molte le regioni in cui supereremo i 35°C: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.



APICE DEL CALDO

Questa nuova ondata di caldo toccherà il suo apice all'inizio della prossima settimana (giorni tra il 20 e il 23 agosto) quando le temperature percepite potranno anche superare i 40°C; ma il caldo resterà opprimente fino al 24-25 del mese e sarà accompagnato da una prevalenza di bel tempo. Proprio il caldo torrido e l'assenza di piogge significative per altri 8-10 giorni aggraveranno ulteriormente la già critica situazione della siccità che da mesi sta flagellando le nostre regioni.



DAL 24-25 AGOSTO

Dal 24-25 agosto correnti di aria più fresca porteranno un po' di instabilità al Nord.