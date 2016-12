foto LaPresse

16:31

- "Non stiamo parlando di un'officina ma di un ciclo che per essere spento e messo in sicurezza richiede tra 6 e 8 mesi". A parlare così è il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, in diretta a Tgcom24 parlando del caso dell'Ilva di Taranto. Sulla valutazione dell'Anm commenta: "E' molto parziale perché gli interventi in corso a Taranto sono iniziati tre anni fa. Non sono rassicurante, ma il processo di risanamento è stato avviato".