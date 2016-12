L'afa concede una tregua fino a Ferragosto

foto Meteo.it Correlati Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

La settimana si è aperta con il passaggio di un debole sistema nuvoloso atlantico che porterà nuvole e qualche temporale mantenendo un clima estivo non eccessivamente caldo. A partire da Ferragosto le temperature inizieranno ad aumentare e il caldo tornerà a farci soffrire. Questa settima ondata di caldo africano toccherà il suo apice intorno al 20 ma proseguirà fino al 24-25 agosto.

Oggi nuvolosità irregolare in transito in gran parte del nostro Paese. Le nubi si alterneranno ad ampie schiarite ma è previsto anche qualche temporale su Alpi, Appennino settentrionale, zone interne del Centro e localmente sul settore del medio Tirreno e in Puglia. Giornata ben soleggiata in Calabria, Sicilia a Sardegna.



Caldo in aumento tra Calabria e Sicilia dove, per effetto dello Scirocco, si potrebbero superare i 35 gradi; temperature stazionarie o addirittura in lieve calo altrove. Venti meridionali al Sud, a tratti moderati tra Sicilia e Ionio.



Tendenza per Ferragosto

Oggi e martedì le temperature rimarranno ancora contenute, ma da Ferragosto tornerà l'Anticiclone nord-africano che si rinforzerà sull'Italia per la settima volta questa estate, dando inizio a una nuova ondata di caldo. Le temperature inizieranno a salire a partire da Sardegna e Sicilia fino a superare i 35 gradi al Centrosud. L'apice di afa e umidità è previsto intorno al 20 agosto con valori prossimi ai 40 gradi al Centrosud e nelle Isole.



Negli ultimi dieci giorni del mese, nonostante la tendenza a un graduale calo, molto lento, le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie. La giornata di Ferragosto sarà quindi all'insegna del sole sul nostro Paese. Da Ferragosto e fino al 25 del mese il tempo si manterrà stabile con prevalenza di sole e un po' di nuvolosità in transito sulle Alpi ma con scarso rischio di temporali. Tra il 25 e la fine del mese si prevede più instabilità, soprattutto al Nord.



Continua il grave problema della siccità. Nei prossimi dieci giorni non sono previste piogge significative e il ritorno del caldo rovente aggraverà la situazione.