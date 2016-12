foto Ansa

15:00

- Paolo Gabriele avrebbe diffuso documenti riservati vaticani "per il bene del Pontefice". "Non ho ricevuto versamenti in denaro o altri benefici - ha raccontato infatti l'ex maggiordomo del Papa durante gli interrogatori ai quali è stato sottoposto -. Ritenevo che anche il Sommo Pontefice non fosse correttamente informato su alcuni fatti. Fui spinto anche dalla mia fede profonda e dal desiderio che nella Chiesa si dovesse far luce su ogni fatto".