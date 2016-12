foto Ansa Correlati Traffico, via all'esodo di Ferragosto

Il caro-benzina accorcia le vacanze 15:56 - L'ultima domenica prima di Ferragosto è da bollino rosso su strade e autostrade. Traffico intenso dunque, con molto movimento verso le località turistiche del Sud. Dopo i volumi di auto registrati ieri, quando fin dal mattino sono stati 4.500 i veicoli l'ora nel Salernitano, e agli imbarchi verso la Sicilia i tempi di attesa hanno raggiunto le due ore, oggi la circolazione continua senza particolari disagi. - L'ultima domenica prima di Ferragosto è da bollino rosso su strade e autostrade. Traffico intenso dunque, con molto movimento verso le località turistiche del Sud. Dopo i volumi di auto registrati ieri, quando fin dal mattino sono stati 4.500 i veicoli l'ora nel Salernitano, e agli imbarchi verso la Sicilia i tempi di attesa hanno raggiunto le due ore, oggi la circolazione continua senza particolari disagi.

Fano: scontro sulla A14, un morto

C'è però già stato un incidente mortale, che si è verificato sulla A14 Bologna-Taranto, tra Marotta e Fano, in direzione di Bologna, all'altezza del Km 176. Coinvolte tre autovetture: una persona è morta e due sono rimaste ferite. Alle 12,40 il traffico circola su una corsia e si sono formati due chilometri di coda verso Bologna, come fa sapere Autostrade per l'Italia.



La vittima stava prestando i primi soccorsi

La vittima, ispettore in servizio presso la Polizia stradale di Milano, si chiamava Antonio Crisafulli. L'ispettore viaggiava verso sud, diretto in vacanza. Ha visto un'auto ribaltata lungo la carreggiata nord, si è fermato e ha scavalcato la barriera centrale per prestare i primi soccorsi. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'altra vettura che lo ha travolto e ucciso sul colpo.



Traffico e code verso le località turistiche del Sud

Nelle ore della mattina le maggiori di concentrazioni di traffico sono in corrispondenza delle località turistiche del Sud, dove il traffico risulta intenso sulla strada statale 107 "Silana Crotonese" nel Cosentino, sulla statale 106 Jonica e sulla statale 18 "Tirrena Inferiore".



Il traffico è rallentato sul raccordo Avellino-Salerno, in direzione sud, tra l'allacciamento con la A30 Caserta-Salerno e quello con la A3 Salerno-Reggio Calabria. In Sicilia sulla tangenziale di Catania si segnalano code in entrata ai caselli della autostrada A18 diramazione.



E sarà domenica da bollino rosso anche sulla nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dove fino alla fine della mattinata il traffico è stato regolare in entrambe le direzioni. Come nei due weekend precedenti, si prevedono gli spostamenti di lunga percorrenza in direzione del Cilento, della costa calabra e lucana e verso la Sicilia. La circolazione sarà favorita dagli oltre 272 km di nuova autostrada, di cui ben 124 km consecutivi da Salerno e Lagonegro.



Gli uomini di Anas a disposizione 24 ore su 24

E' sempre attivo, 24 ore su 24, il piano di intervento e di gestione da parte di Anas con la presenza di 330 addetti e 85 mezzi operativi per prevenire qualsiasi disagio al traffico e sono attivi 40 pannelli a messaggio variabile e 3 info point per le informazioni in tempo reale agli utenti in viaggio.



Un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture nei pressi dello svincolo di Campotenese, al confine calabro-lucano, ha rallentato il traffico sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria dal km 170 al km 174 in direzione sud. L'incidente stradale non ha provocato feriti ma solamente danni ai veicoli. E' stato risolto il guasto alla rete Telecom Italia che ha reso inservibile per oltre 24 ore il numero verde 800.290.092 dedicato alla A3 e che, quindi, dalle 11 di questa mattina gli utenti possono contattare nuovamente per la richiesta di informazioni, assistenza e soccorso meccanico relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La circolazione anche oggi è favorita dalla rimozione dei cantieri di lavoro e dal blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 a mezzanotte.



Vergilius contro l'alta velocità

L'Anas ricorda che sono in funzione i nuovi rilevatori della velocità media e istantanea sulle strade statali "Vergilius", gestiti della Polizia stradale nel Lazio sulla statale 1 "Aurelia", in Campania sulla statale 7 quater "Domitiana", e in Emilia Romagna sulla statale 309 "Romea". Il limite di velocità consentito in questi tratti è di 90 km/h.



Traffico in tempo reale

L'evoluzione della situazione in tempo reale del traffico è sempre consultabile sulla web tv di Anas www.stradeanas.tv, sul sito web http://vai.stradeanas.it oppure, grazie all'applicazione "VAI", disponibile per Android, iPad e iPhone (www.stradeanas.it/vaiapp), su tutti gli smartphone e i tablet. Il servizio di infoviabilità di Anas è presente gratuitamente in "Apple store" e in "Android market - Google Play". Gli utenti possono seguire @stradeanas anche su Twitter. L'Anas, infine, invita alla prudenza gli automobilisti, ad allacciare le cinture di sicurezza in auto, anche quelle posteriori, e a utilizzare i seggiolini di sicurezza per i bambini.