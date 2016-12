WindJet a terra, presto ripartiranno i 200 turisti israeliani bloccati da sabato sera a Fiumicino

foto Ansa Correlati Windjet,Enac: "In 300mila a terra"

Disagi negli aeroporti 21:54 - Prosegue l'emergenza WindJet a Fiumicino dopo il blocco dell'operatività della compagnia aerea. Duecento turisti israeliani che dovevano tornare a Tel Aviv sono bloccati in aeroporto da diciotto ore. Finora hanno ricevuto una buona assistenza dal personale dello scalo, ma la situazione comincia a diventare pesante. In serata alcuni di loro potranno ripartire con un altro volo.

Hanno trascorso la notte dormendo su giacigli di fortuna, sui pavimenti e sulle poltrone dell'aeroporto. Ad assisterli la società di gestione dello scalo e le forze dell'ordine. Tra i turisti bloccati ci sono anche diversi bambini.



Ripartono gli israeliani

Riusciranno a partire alla volta di Tel Aviv la maggior parte dei turisti E' stato allestito, infatti, un volo speciale della compagnia Mistral, capace di "riproteggere" 160 passeggeri. Pagheranno un supplemento di 50 euro.



Operatività sospesa in tutti gli scali

Stop ai voli WindJet . Dopo una giornata di trattative intense con Alitalia (poi interrotte) ed Enac, ed una giornata di passione negli aeroporti, la compagnia low cost ha deciso di sospendere l'operatività in tutti gli scali. Secondo quanto si apprende, per l'azienda sarebbero sorti anche problemi per l'approvvigionamento del carburante e alcuni mezzi sarebbero già stati riconsegnati alle società di leasing, in Irlanda.



Tavolo con Alitalia convocato per martedì

E tra polemiche e caos negli aeroporti la vicenda WindJet è approdata sul tavolo del ministero dello sviluppo economico. Il ministro Passera ha convocato Windjet, Alitalia e l'Enac per cercare di dare sicurezza in primo luogo ai 300mila passeggeri che hanno in mano un biglietto della low cost siciliana da qui a ottobre e per dare risposta ai lavoratori coinvolti. L'incontro si terrà martedì, salvo forfait dell'ultima ora.



Predisposto un piano d'emergenza

Il primo vettore italiano, Meridiana e altre compagnie hanno intanto predisposto un piano d'emergenza, con un vero e proprio ponte aereo, soprattutto notturno, per tutelare i passeggeri. L'Enac ha fatto sapere che la rimodulazione dei voli è stata fatta in modo tale che venga garantita la riprotezione dei passeggeri in possesso di biglietti WindJet, mentre il programma dei voli dei prossimi giorni sarà pubblicato e aggiornato sia sul proprio sito sia su quello della compagnia siciliana. I voli di riprotezione sulle tratte nazionali avranno un sovrapprezzo di massimo 80 euro.



Tariffe fisse agevolate per chi rimane a terra

EasyJet, come anche altre compagnie, ha deciso di mettere a disposizione dei passeggeri di WindJet, il cui volo sia stato cancellato, una tariffa fissa o agevolata per volare da oggi, domenica 12 fino a venerdì 17 agosto incluso. Il prezzo è di 75 euro a tratta. Ne potranno usufruire coloro che hanno biglietti per le tratte Milano-Palermo, Milano-Catania e Roma-Palermo (e viceversa). Tutti i possessori di un biglietto Wind Jet potranno chiamare il call centre easyJet in lingua italiana al numero 199 201 840 o in lingua inglese al numero 0044 843 104 5454.



EasyJet consiglia comunque ai passeggeri di consultare il sito easyJet.com per verificare la presenza di tariffe eventualmente più vantaggiose.



Una volta arrivati in aeroporto i passeggeri dovranno recarsi al desk easyJet ed esibire le prenotazioni di entrambe le compagnie. Qualora necessario EasyJet conferma l'intenzione di offrire a Wind Jet, a Enac e ai passeggeri in possesso di un biglietto WindJet la disponibilità a dare un ulteriore aiuto attraverso il proprio network di collegamenti, al fine di portare a destinazione I passeggeri WindJet.



Blue Panorama: in aiuto ai passeggeri coinvolti

E Blue Panorama Airlines fa sapere che "con riferimento alla notizia dell'istituzione da parte dell'Enac di un'unità di crisi per la riprotezione dei passeggeri dei voli WindJet, coloro che sono in possesso di un regolare biglietto Windjet, dalla data di sospensione dei voli della compagnia etnea in avanti, si potrà chiamare il call center Blue Panorama Airlines allo 06/98956666 e facendo evidenza di quanto sopra, verrà riconosciuto un trattamento straordinario relativo all'istituzione dell'unità di crisi". I collegamenti interessati alla facilitazione sono quelli con la Sicilia.



Enac: "Rimborsi per i nuovi biglietti"

Come previsto dal regolamento comunitario, i passeggeri Windjet costretti ad acquistare nuovi biglietti di altre compagnie per raggiungere le loro destinazioni "hanno diritto al rimborso del sovraprezzo da parte della Windjet". Lo dice il presidente dell'Enac Vito Riggio, il quale spiega che l'accordo tariffario con le compagnie, per i voli nazionale, prevede un massimo di 80 euro. "Sui rimborsi - aggiunge Riggio - l'Enac sara' rigorosa".