- Il fine settimana trascorre con tempo estivo, ma senza un caldo fastidioso e con un clima ventilato grazie al temporaneo indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano, che però si spingerà nuovamente sull’Italia la prossima settimana (per la settima volta). Ci attendono da martedì temperature oltre la norma, ancora una volta soprattutto al Centrosud e in modo particolare in Sicilia e Sardegna. La siccità quindi non potrà che peggiorare.