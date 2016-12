Il caro benzina "accorcia" le vacanze

foto Ansa Correlati Traffico, via all'esodo di Ferragosto

Meteo, fine settimana di bel tempo 10:45 - Quasi un italiano su quattro (il 22%) quest'anno rispetto al passato ha accorciato la distanza dalla meta delle vacanze scegliendo di andare in luoghi abbastanza vicini a casa per effetto della crisi e del caro benzina che hanno anche costretto tanti a rinunciare o a ridurre il tempo di permanenza fuori casa. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Swg sulle vacanze degli italiani. - Quasi un italiano su quattro (il 22%) quest'anno rispetto al passato ha accorciato la distanza dalla meta delle vacanze scegliendo di andare in luoghi abbastanza vicini a casa per effetto della crisi e del caro benzina che hanno anche costretto tanti a rinunciare o a ridurre il tempo di permanenza fuori casa. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Swg sulle vacanze degli italiani.

Un pieno di benzina per una automobile di media cilindrata con 50 litri di serbatoio sfiora i cento euro ed ha addirittura superato la spesa preventivata in media dalle famiglie italiane per il giorno di Ferragosto. La scelta di evitare lunghi tragitti e di scegliere una vacanza a "chilometri zero" è quindi dettata dalla necessità di risparmiare sui costi dei trasporti per effetto del caro benzina ma anche di ottimizzare il minor tempo a disposizione.



Gli italiani scelgono la "microvacanza"

Gli italiani che quest'anno non rinunciano alle ferie le fanno comunque nel segno della "microvacanza" che trova nella sinergia tra enogastronomia, cultura e ambiente i suoi punti di forza. La scoperta delle bellezze ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio circostante rispetto alle localita' piu' rinomate con appeal turistico ha spesso anche il vantaggio di far risparmiare notevolmente sui costi per il pernottamento, la ristorazione e gli svaghi.