Traffico, via all'esodo di Ferragosto

Week end da bollino rosso sulle strade italiane per il fine settimana che precede Ferragosto. La canicola non scoraggia e l'esercito dei vacanziere si è messo in moto già dalle prime ore di venerdì per quello che sembra delinearsi come un vero e proprio esodo. La circolazione è favorita tuttavia dalla rimozione dei cantieri di lavoro e dal blocco della circolazione dei mezzi pesanti.

Rallentamenti e code su A14 e A1

Traffico molto intenso dalla prima mattinata di sabato sull'Autosole e sull'autostrada A14 in direzione Sud, in Emilia-Romagna. La società Autostrade per l'Italia alle 7.30 ha segnalato in A1 traffico rallentato tra Fiorenzuola (Piacenza) e Terre di Canossa-Campegine (Reggio Emilia), poi code a tratti fino a Bologna. Code anche nel nodo bolognese e fino a Castel San Pietro, quindi tra Cesena e Cattolica (Rimini). Code infine sull'Autobrennero, tra Carpi e l'allacciamento con l'A1.



Esodo di disagi in Veneto

Code e rallentamenti in Veneto, con tre chilometri di coda già dalle prime ore della mattina in A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Trieste. La auto hanno viaggiato molto lentamente anche sulla A22 del Brennero, a partire da Verona Nord. Per un incidente stradale, traffico rallentato per alcune ore tra Sirmione e Desenzano.



Quattro chilometri di coda sulla A5

L'intenso traffico per l'esodo estivo e la presenza di un cantiere autostradale hanno provocato una coda di circa quattro chilometri, sulla A5, all'altezza di Montjovet (Aosta), in direzione della Francia. Al traforo del Monte Bianco, sul versante francese, è invece stata registrata un'attesa di 30 minuti per gli automobilisti che entrano in Italia. Nel senso opposto la circolazione nel tunnel è stata regolare.