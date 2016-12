Meteo, fine settimana di bel tempo

foto Meteo.it Correlati Nel weekend diminuisce l'afa

La situazione in Europa 07:42 - Sarà un fine settimana di bel tempo, ma con clima meno caldo e più ventilato grazie al temporaneo indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano, che però si spingerà nuovamente sull’Italia la prossima settimana (per la settima volta). Ci attendono da martedì temperature oltre la norma, con forte disagio soprattutto in Sicilia e Sardegna. La siccità quindi non potrà che peggiorare. - Sarà un fine settimana di bel tempo, ma con clima meno caldo e più ventilato grazie al temporaneo indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano, che però si spingerà nuovamente sull’Italia la prossima settimana (per la settima volta). Ci attendono da martedì temperature oltre la norma, con forte disagio soprattutto in Sicilia e Sardegna. La siccità quindi non potrà che peggiorare.

Oggi tempo in prevalenza soleggiato, ma con più nuvole in Calabria e al Nordest, dove saranno possibili degli isoalti temporali sui rilievi. Temperature in ulteriore calo al Centrosud. Venti moderati o forti settentrionali su Adriatico, Sud e Isole, con mari mossi.



Domenica ancora cieli sereni

Domenica ancora cieli sereni o poco nuvolosi, ma con la presenza di maggiore nuvolosità al mattino al Nord, nel pomeriggio su Alpi e Appennini. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi. Ventoso soprattutto su medio e basso Adriatico e Ionio, con mari mossi o molto mossi.