Oltre 41 milioni di euro di valuta sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza fra gennaio e luglio 2012 alle frontiere, in aeroporti e porti, in 2.638 interventi. L'incremento è del 78% rispetto ai primi 7 mesi del 2011 quando erano stati sequestrati 23,2 mln in 2278 interventi. Sequestrati anche 88 kg d'oro e 570 d'argento (45 e 179 nel 2011).

Mille trucchi per far passare valuta dalle frontiere

Fra le scoperte degli ultimi giorni, la Gdf segnala che all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, i finanzieri hanno individuato un'imprenditrice cinese che aveva nascosto all'interno della biancheria intima quasi 100 mila euro. Un imprenditore italiano con attività in Etiopia viaggiava invece con 122 mila euro nascosti nel doppiofondo del trolley. Un altro cinese aveva in valigia una stecca di sigarette da 200 mila euro: ogni sigaretta conteneva, infatti, una banconota da 500.



All'aeroporto di Firenze, un imprenditore tessile cinese con sede a Prato era in partenza per Shangai con 180 mila euro nascosti nella fodera di alcune giacche che portava con se come campionario prodotto dalla sua azienda. A Ponte Chiasso un 50enne varesino, titolare di un negozio di alimentari in viaggio con la giovane figlia, tentava di portare via 50 kg di oro nascosti nel doppiofondo ricavato sotto uno dei sedili dell'auto.



Sistemi informatici e "cash dog"

A Malpensa, i finanzieri hanno messo a punto un sistema informatico in grado di individuare i movimenti frazionati per eludere i limiti imposti dalla legge, che si unisce al fiuto dei "cash dog", addestrati a cercare il denaro. "Tango", il labrador di 4 anni che pattuglia le partenze dell'aeroporto, ha segnalato un cingalese che aveva nascosto 424 mila euro nella sua pesante valigia stracolma di vestiti. Il fratello "Cash" che, invece, presidia il valico di Ponte Chiasso ha segnalato un pensionato che viaggiava con 242 mila euro. Altri cani addestrati a cercare valuta presidiano i principali passaggi di frontiera.



Soldi all'estero, anche truffe e riciclaggio

Non solo evasione fiscale ma anche truffe e riciclaggio dietro la fuga di denaro all'estero, come ha rilevato la Guardia di finanza. E' il caso di un giovane colombiano di 19 anni fermato dai finanziari di Malpensa con 525 mila euro, figlio di "narcos" arrestati dall'Interpol oppure di una coppia, un italiano ed un'ucraina, che nei mesi scorsi è stata sorpresa al valico di Ugovizza (Ud) con 350 mila euro, i cui modesti redditi non potevano giustificare una così elevata somma, nascosta negli stivali, nella borsa e nel giaccone della donna.