foto Ansa

22:18

- Per WindJet sfuma la prospettiva di un acquisto da parte di Alitalia. Lo comunica quest'ultima in una nota. "A seguito delle dichiarazioni odierne da parte dell'amministratore delegato di WindJet, dalle quali è evidente la volontà della compagnia catanese di non rispettare le condizioni sottoscritte negli accordi - si legge - Alitalia informa che non vi è più spazio per ulteriori trattative con WindJet per l'acquisizione del vettore catanese".