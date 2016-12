foto Da video

20:28

- "Mi hanno abbandonato a me stesso e sto letteralmente morendo di fame. Ho bisogno di un aiuto per sopravvivere". E' l'appello che un ex pentito di mafia, Giuseppe Muzio, 67 anni, che collaborò con la procura di Torino nelle inchieste degli anni Ottanta contro il clan dei catanesi, ha lanciato oggi alle "autorità competenti": se non troverà un sostegno, annuncia, è pronto "ad andare a protestare sotto il Viminale".