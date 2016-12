Meteo, l'Italia torna a respirare

08:25

- Per qualche giorno l'afa e il caldo torrido saranno solo un ricordo. Oggi i venti di Bora e di Maestrale in rinforzo sull'Adriatico segnalano l'arrivo di correnti di aria più fresca che allontaneranno così dall'Italia l'aria torrida africana. Già da martedì prossimo però l'Anticiclone Nordafricano tornerà a spingersi verso le nostre regioni, ad iniziare dalle Isole. Non si toccheranno comunque i valori record dell'ultimo periodo.