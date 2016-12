Non c'è lo scontrino da 2 euro, fornaio multato

- I finanzieri lo avevano appena multato, nonostante apparisse come il protagonista di una storia da libro "Cuore". Lui, il fornaio buono, che davanti a un ragazzo povero non pensa all'incasso e non si fa pagare un pezzo di focaccia. E invece... Altro che regalo, altro che multa per generosità. I due euro e dieci centesimi di merce (oltre alla focaccia c'era anche un té freddo) sono stati pagati regolarmente. Ma dello scontrino neanche l'ombra.

E' successo in Liguria, nel borgo di Isola di Ortona, in provincia di La Spezia. Un pugno di case, ci si conosce tutti. Forse per questo il giovanotto una volta fermato dalla Finanza ha sostenuto che la focaccia fosse un regalo. Versione poco credibile per le Fiamme Gialle. Lo scambio di battute finisce con il giovane riportato a casa per essere identificato e una multa per evasione fiscale per il panettiere.